GDYNIA DO PRZEGLĄDU: Pracownia prostej polszczyzny

Od kilkunastu lat działa we Wrocławiu, w ramach tamtejszego Uniwersytetu, Pracownia Prostej Polszczyzny. Jej celem jest pomoc w upraszczaniu języka urzędowego. Miałem okazję obserwować efekty współpracy pracowni z różnymi instytucjami i byłem nimi urzeczony. Okazało się, że można pisać do obywatela w sposób jasny, przejrzysty i zrozumiały – tak po ludzku. Nawet o bardzo skomplikowanych kwestiach. I wtedy pomyślałem: jak cudnie byłoby, gdyby ten patent zastosować w Gdyni! Telekomy już potrafią, II Urząd Skarbowy w Gdyni robi to z wdziękiem i profesjonalnie, to co - urząd nie dałby rady?

Czemu o tym piszę? Z racji kolejnych, niezbyt zrozumiałych komunikatów miasta w sprawie Polanki Redłowskiej i jej okolic. Z jednej strony – gdy tylko pojawia się wniosek do budżetu obywatelskiego i mają odbyć się warsztaty, nagle na mojej ulubionej stronie internetowej pojawia się wywód pana prezydenta, jak to na Polance NIC a NIC nie powstanie, a on sam właśnie rozpoczyna spotkania i konsultacje z wszystkimi w tej sprawie. Znamienny jest zabawny tytuł tej informacji „Polanka Redłowska – miasto działa”. Pracownia Prostej Polszczyzny zaproponowałaby pewnie krótki tekst: „Drodzy mieszkańcy! Składanie wniosków w sprawie Polanki Redłowskiej i robienie warsztatów na ten temat jest niecelowe, ponieważ zrobią to urzędnicy i bardzo proszą by się im nie wtrącać. Samowolne i niekontrolowane warsztaty mogą skutkować rekomendacjami, które nam się nie spodobają, więc szkoda waszego czasu.”