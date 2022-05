GDYNIA DO PRZEGLĄDU. Po dialog, zmiany i rozsądek - idzie nowe?

W czasach ograniczeń lub utrudnień w dostępie do alkoholu, naturalną konsekwencją było powstawanie melin i podziemia trunkowego. Gdy był kłopot z legalnym nabyciem dolarów, w mieście pojawiali się cinkciarze. Gdy zrozpaczony meloman odbijał się od kasy biletowej, mógł liczyć na dyskretne, choć kosztowne wsparcie ze strony „konika”. Słowem: gdzie popyt, tam zawsze podaż.

A co, jeśli deficyt dotyczy spraw szerszych, nie tak oczywistych i niekoniecznie przez wszystkich docenianych? Na przykład spraw publicznych – nieracjonalnego wydawania pieniędzy publicznych, braku dialogu, złego zarządzania przestrzenią, deficytów demokracji czy arogancji władzy? Tu żadna „melina” czy „cinkciarz” się nie przydadzą. Trudno to wydać spod lady, czy wyciągnąć zza pazuchy płaszcza i dyskretnie przekazać zainteresowanemu. Można zatem chodzić i mówić o swojej potrzebie, narażając się na niekoniecznie miłe uwagi, lekceważenie, docinki albo i przykrości czynione przez sprawców tego deficytu. Czyli mniej lub bardziej bezstresowo można opowiadać o swojej potrzebie licząc na… no właśnie. Na co? Na zrozumienie, poklepanie po plecach, wspólnotę frustracji i niedosytu?

W tej sprawie nie da się niczego kupić ani załatwić. Trzeba samemu być motorem i sprawcą tej zmiany. Trzeba zakasać rękawy i powalczyć o to, by było lepiej i do sensu. Z tego założenia wyszli założyciele Forum GDYŃSKI DIALOG, którzy 20 maja stanęli obok siebie, by ogłosić, że ruszają zabiegać o zmianę i być zmianą. 6 lokalnych stowarzyszeń połączyło siły, potencjały, doświadczenia i aspiracje i rozpoczęły bieg, którego metą będą wybory samorządowe. Obok stowarzyszeń zameldowali się ludzie, którzy pokazali skuteczność w zgłaszaniu postulatów, sprawnej organizacji i załatwiania spraw. Wreszcie widać silną reprezentacje kobiet i widoczny głos młodych ludzi. Zamiast spoconych panów w średnim wieku w przyciasnych garniturkach pojawiła się odrobina młodości, dynamiki i świeżego myślenia. Zamiast panów mówiących jak to troszczą się o panie, zaczęły mówić kobiety. Ludzie z rad dzielnic, sfrustrowani niepoważnym traktowaniem przez władze miasta, postanowili poważnie potraktować swoje miasto. W mieście, gdzie jedynym źródłem decyzji i wyborów w najdrobniejszych kwestiach jest jego zarządca, mieszkańcy upomnieli się o swoje prawa. W Gdyni, gdzie się przemawia i wygłasza, zażądano – rozmowy. W mieście słynącym z nagród przyznawanych przez ludzi z zewnątrz, że swoją krytyczną oceną wystąpili ci, którzy w tym mieście żyją. Zresztą dwa tygodnie wcześniej zwołani przez KATARZYNĘ FIGURĘ twórcy kultury powiedzieli to samo bardzo dobitnie.