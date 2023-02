GDYNIA DO PRZEGLĄDU: Na Hegemona, czyli samorządność Wojciecha Szczurka bez odwrotu [FELIETON]

Radni dzielnicy, zaskoczeni niesamowitym tłumem mieszkańców, który przyszedł na posiedzenie, niezbyt wiedzieli, jak poradzić sobie z takim przejawem aktywności obywatelskiej. Przewodniczący spróbował zatem nałgać mieszkańcom, że niestety nie może wprowadzić ich propozycji do porządku obrad, bo w ogóle nie ma prawa zmienić porządku obrad. Później, gdy manipulacja została obnażona, cześć radnych próbowała jeszcze opowiedzieć mieszańcom jak bardzo powinni być zadowoleni z rzezi komunikacji, czym nieco rozbawili gości, którzy docenili absurdalny humor. Ostatecznie jednak vox populi – vox Dei, zatem rada przyjęła dość oczywistą i słuszną uchwałę, że popiera głos mieszkańców zawarty w ich petycji sprzeciwiający się uderzających w nich zmianom w komunikacji miejskiej. To, że przewodniczący rady dzielnicy bojąc się konfrontacji z mieszkańcami ucieka się do takich zagrań, to oczywiście słabe, ale ja o czymś innym.