GDYNIA DO PRZEGLĄDU: Hulanki, swawole i misa żebracza, czyli dla kogo kasa, a dla kogo nie [FELIETON]

To, że to będzie ciężki rok dla wielu samorządów, a że zmiany podatkowe wprost przekładają się na finanse gmin, to sprawa jasna. To, że o wielu kwestiach, o których decydowano lokalnie, teraz będzie się decydować centralnie, też wiemy.

Chodzi jednak o coś innego: w roku, gdy trzeba przedefiniować myślenie i zacisnąć pasa, można zauważyć ciekawe procesy. Po pierwsze, widać co jest chronione, a zatem priorytetowe, a które wydatki padają ofiarą cięć. Gdy kołderka robi się krótka, pojawiają się realne dylematy i wybory. Co widać zatem? Priorytetem nie są pracownicy administracyjni szkół, skoro już rozesłano informacje o przygotowaniach do zwolnień setki osób. Priorytetem nie będzie również ani kultura ani pomoc społeczna. Dobrze za to trzyma się LIS - najukochańsze dziecko urzędu, nie muszą trwożyć się zawodowi piłkarze ani organizatorzy plebiscytów, w których Gdynia może zakupić nagrody. Okazało się również ostatnio, że Park Centralny, który – budowany w istniejącym parku - pierwotnie miał kosztować koło 30 milionów, obecnie podsumowano na… 97 milionów. Idziemy na bogato.