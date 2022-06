GDYNIA DO PRZEGLĄDU: Gdynia do raportu. Felieton Zygmunta Zmudy-Trzebiatowskiego

Sedno sprawy jest takie, że do rozmowy w oparciu o raport, który publikuje prezydent, mogą się zgłosić – i to czynią – zwykli mieszkańcy. Nie matura, lecz chęć szczera, wsparta podpisami 50 gdynian, wystarczy, by zgłosić swoją gotowość. 15 pierwszych w kolejności zgłoszenia osób dostąpi zaszczytu publicznego podzielenia się swoją refleksją. Z refleksją, szczególnie krytyczną, radni obozu rządzącego radzą sobie średnio, używając klasycznych metod: braku zainteresowania, patrzenia w telefon, bagatelizowania, a nawet – jak robiła to swego czasu przewodnicząca rady – zaciekle przerywając wystąpienie gościa. Pretekstem było to, że tego, o czym mówi, nie ma w raporcie. Jak rozumiem, była to próba zadekretowania jak wąska ma być refleksja i jak bardzo mieszcząca się w oczekiwaniach radnych Samorządności.

Skąd taki pomysł w naszym mieście, gdzie dyskusja, eufemistycznie mówiąc, nie jest szczególnie ceniona? Otóż wynika z ustawy. Zaskakujące prawda? Warto zatem przypomnieć sobie, skąd taki zapis pojawił się w ustawie, jak i kilka kolejnych.

I tu niespodzianka: wiele zapisów w znowelizowanych ustawach samorządowych to… sprawka Gdyni właśnie. W jaki sposób? Otóż do ustawy wpisano te rzeczy, których nasi samorządowcy nie mieli ochoty robić i których w toku wymiany myśli nie udało się do tego przekonać. Jak wiadomo, Samorządność nie negocjuje, a wszelkie uwagi innych środowisk, nieważne czy racjonalne czy nie, traktuje jednakowo, czyli ignoruje. Zatem jak widać, czasem na poziomie parlamentu wymusza się rzeczy, o których ktoś nawet nie ma ochoty twórczo porozmawiać.