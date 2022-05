GDYNIA DO PRZEGLĄDU: Czy lubimy wysokie podatki? Felieton Zygmunta Zmudy-Trzebiatowskiego

Cedry kuszą najniższym podatkiem, a co robi moje kochane miasto? Wzywa – i słusznie - do płacenia podatków w Gdyni. A nagrodą dla tych, którzy zrobią to po raz pierwszy (najwyraźniej ci którzy płacą od lat, tak wartościowi nie są) jest … możliwość wygrania samochodu. Zapytacie państwo, skąd się bierze samochody? Tak, ze sklepu. Pan prezydent pójdzie, kupi za pieniądze z naszych podatków i da komuś, kto zdecydował się też je płacić. Jakie to proste.

Wtedy przypomniałem sobie początek odrodzonej samorządności i postać Stefana Oleszczuka, burmistrza Kamienia Pomorskiego od 1990 roku, który zasłynął między innymi likwidacją w swojej gminie podatku od spadków i darowizn, mówiąc, że nie należy karać wdów i sierot. Swoją drogą, aby przypomnieć sobie nieco historii tego opisywanego przez media przypadku zarządzania gminą, sięgnąłem do rozmowy z autorem filmu „Wyjątkowa gmina”. Z rozmowy tej dowiedziałem się, że w Kamieniu udało się także rozwiązać nierozwiązywalny problem, czyli płacić urzędnikom dobrze (nawet lepiej niż ówczesnym pracownikom Urzędu Wojewódzkiego), ale jednocześnie zmniejszyć ich liczbę. Krótko mówiąc: więcej obowiązków – dobre zarobki. Notabene, gdy po kilku latach budżet gminy zaczął wykazywać nadwyżkę, radni obniżyli podatki do najniższych możliwych stawek, uznając, że celem miasta jest pobieranie tylko tylu pieniędzy, by wystarczyło na realizacje zadań. Nie żartuję – tak zrobili!