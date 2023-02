GDYNIA DO PRZEGLĄDU: Budzenie śpiącego olbrzyma czyli skutki arogancji [FELIETON]

To, że decyzja o skasowaniu ważnych połączeń komunikacji miejskiej jest nierozsądna, wie każdy kto po 30 stycznia próbował podróżować na trasach objętych prezydencką rzezią. Kumulacja powrotu dzieci i młodzieży z ferii z nowym rozkładem zaskutkowała oczywistymi skutkami: tłokiem godnym tokijskiego metra (gdzie są dopychacze?), opóźnieniami kursów i dezorientacją. Pewnie z okien prezydenckiej służbowej limuzyny szczegółów nie widać, ale zapewne nawet z zamkniętej twierdzy na Piłsudskiego dostrzeżono zupełnie nowe zjawisko – czyli poruszenie w radach dzielnic. Ponad 300 społeczników z 21 gdyńskich dzielnic mniej lub bardziej aktywnie próbuje zmieniać rzeczywistość swoich dzielnic, mierząc się z tym, że mogą mniej niż chcieli, i znaczą mniej niż oczekiwali.

To frustrujące, gdy chcąc usunąć jedną przeszkodę, napotykasz kolejne, tym razem proceduralne. Okazuje się, że jesteś za mały, za krótki, nie ma pieniędzy, urzędnicy niekoniecznie odpisują i niekoniecznie się przejmują, prezydent nie ma czasu, wiceprezydent traktuje protekcjonalnie albo ignoruje, jeśli startowałeś do rady bez znaczka Samorządności. I pewnie wielu już przywykło. Jedni złożyli mandaty, inni udali się na emigracje wewnętrzną, jeszcze inni zdecydowali się grać tymi kartami, które mają. Czasem udaje im się coś załatwić i wtedy wraca wiara w to, że ich praca ma sens, jest potrzebna i władze miasta obchodzi. Szczerze podziwiam tych ludzi i szanuję, że im się chce - mimo tylu ograniczeń i uwarunkowań. Wydaje się jednak, że ostatnia decyzja o rzezi połączeń, która rady dzielnic całkowicie pominęła, przelała szale goryczy.