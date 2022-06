GDYNIA DO PRZEGLĄDU: (Bez)cenna marka Gdynia. Felieton Zygmunta Zmudy-Trzebiatowskiego

Trochę się podśmiewuję, a trochę nie, mając w sobie sporo gdyńskiego patriotyzmu, choć staram się prewencyjnie przekłuwać balon, który sam nadmuchuję. Bo warto być dumnym ze swojego miasta, zwłaszcza gdy są tego realne powody. Wprawdzie trochę historyczne, ale ważne.

Mimo tej dumy, trochę byłem zdziwiony, gdy kilka lat temu władze Gdyni ogłosiły, że nie będzie sponsor pluł nam w twarz ni dzieci nam dezorientował, czyli że nie będzie przemianowywał hali widowiskowo- sportowej. Ona ma się nazywać po prostu Gdynia, bo to marka najlepsza, najcenniejsza i w ogóle. Byłem zdziwiony, bo jak ktoś przyjeżdża do tej hali na koncert czy mecz, to raczej wie, do jakiego miasta się udał i nie musi po raz kolejny być rzucany na kolana nazwą dumy Rzeczypospolitej. Ale może ja się nie znam i może właśnie musi, by czuć mores, szacunek i z czcią wchodzić do obiektu sportowego z nazwiskami ojców budowniczych na ustach. Wtedy padły też zdania, że nie wszystko trzeba sprzedawać. Zdanie, z którym w pełni się zgadzam. Tylko ja bardziej miałbym na myśli miejskie grunty, władze podówczas – nazwę hali.