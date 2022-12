Gdynia do przeglądu: "125 rumieńców wstydu". Felieton Zygmunta Zmudy-Trzebiatowskiego

Gdy pojawiła się akcja „125 życzeń”, wielu ujęła za serce. Nic dziwnego, bo było w niej samo dobro: pensjonariusze gdyńskiego domu pomocy społecznej, osoby starsze, nie zawsze samodzielne i mocno ograniczone w dostępie do wielu opcji, spisały swoje życzenia, a fundacja Kingi Szostko zobowiązała się te życzenia, być może ostatnie, spełnić. Dyrekcja placówki ciepło napisała o akcji – akcja ruszyła. Kinga Szostko, szukając sojuszników, zaprosiła do współpracy różne środowiska, w tym Gdyński Dialog, mocno opozycyjny w stosunku do władz Gdyni. Pomoc wszak jest ponad podziałami. Podobno.

Nie! W Gdyni wszystko jest podzielone. Jest pomoc właściwa i niepożądana. Dobę po tym, jak dyrekcja DPS nieopatrznie podlinkowała wpis Gdyńskiego Dialogu o akcji, nastąpiła radykalna zmiana sytuacji. Współpraca została zerwana, sposób prowadzenia akcji przez Kingę okazał się „niezgodny z wartościami placówki”, a współpraca – absolutnie niemożliwa. Wszelkie próby rozmowy o tym, że jeśli trzeba coś zmienić, inaczej napisać, zmodyfikować, to nie ma problemu, okazały się bezskuteczne. Decyzja zapadła, nie i koniec.