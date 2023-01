Gdynia. Co wypożyczyli hiszpańscy nurkowie w Centrum Techniki Nurkowania? Sprzęt oddawał rozbawiony tłumacz Andrzej Kowalski

Sprawa tajemniczych nurków z Hiszpanii nie cichnie. Trzech mężczyzn, których ratował SAR na Zatoce Gdańskiej, wypożyczało sprzęt do nurkowania w gdyńskim Centrum Techniki Nurkowej. Tam faktycznie mówili o tym, że potrzebują go do poszukiwania bursztynów, a o całej sytuacji opowiedział Dziennikowi Bałtyckiemu Łukasz Piórewicz z Centrum Techniki Nurkowej.