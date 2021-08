Gdynia: Brak porozumienia w sprawie podwyżek dla pracowników komunikacji miejskiej. To może oznaczać strajk i wstrzymanie kursów. 11.08.2021

- My nie żartujemy, jesteśmy zdeterminowani, a jeśli rozmowy nie potoczą się po naszej myśli, mamy już przygotowane flagi do zawieszenia na autobusach, trolejbusach i siedzibach naszych pracodawców - powiedział nam przed rozpoczęciem negocjacji Stanisław Taube z komisji współdziałania organizacji związkowych, reprezentujących pracowników komunalnych spółek przewozowych. - Informowano nas w zeszłym roku, że fundusze na podwyżki znajdą się po tym, jak podniesiono ceny biletów komunikacji miejskiej. Zdając sobie sprawę, że w obliczu pojawienia się koronawirusa sytuacja jest zła, nie naciskaliśmy na realizację tej obietnicy. Dziś jednak powoli wracamy wszyscy do normalnego życia, więc chcemy podwyżek. Nie może być tak, że początkujący kierowcy zarabiają po 2,7 -2,9 tysiąca złotych na rękę. Jesteśmy już w sporach zbiorowych z naszymi pracodawcami. Jeśli więc nie dojdzie do porozumienia, zorganizujemy strajk odmawiając realizacji kursów.