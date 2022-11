Gdynia. Bezpłatne i anonimowe testy w kierunku wykrycia HIV, HCV i krętka bladego. Trwa Europejski Tydzień Testowania Anna Krenc

Europejski Tydzień Testowania jest okazją do sprawdzenia, czy zakaziliśmy się wirusem HIV, HCV lub bakterią krętkiem bladym. Prowadzone w Gdyni przesiewowe testy pokazują, że najczęściej się testują ludzie między 20. a 30. rokiem życie. W jakiej grupie wiekowej wirus HIV wykrywany jest najczęściej? Czy można go leczyć i gdzie wykonać bezpłatne i anonimowe badania? W czasie, gdy nastąpił praktycznie dwukrotny wzrost liczby zachorowań na kiłę, a liczba nowych zakażeń HIV także wzrosła dwukrotnie, takie badanie może uratować nie tylko nasze zdrowie, ale również naszych bliskich, bo "My Polki najczęściej się zakażam od swoich stałych partnerów".