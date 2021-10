Gdy człowiek ingeruje w środowisko naturalne. Wystawa zdjęć dedykowana Maćkowi Kosycarzowi

"When enough, is enough", to projekt, który ukazuje wpływ cywilizacji na zmiany zachodzące w otaczającym nas świecie. Artystka w emocjonalny sposób przedstawia głęboką ingerencję człowieka w środowisko naturalne na Pomorzu. Przedstawieni na fotografiach młodzi ludzie są symbolem pokolenia, które jest świadome i "widzi" postępujące zmiany w otoczeniu oraz jest pewne tego, że te zmiany będą miały negatywny wpływ na ich przyszłość. Za pomocą tych fotografii, autorka chce uwrażliwić odbiorców na to, że mamy tylko jedną planetę, o którą musimy zadbać tu i teraz.