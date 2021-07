GDDKiA szykuje się do remontu wiaduktu w ciągu ul. Spacerowej w Gdańsku. Prace będą przeprowadzone "pod ruchem"

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje się do remontu wiaduktu w ciągu ul. Spacerowej w Gdańsku. To kluczowy z punktu widzenia dojazdu do drogi ekspresowej S6 oraz dzielnicy Osowa, obiekt przecinający Obwodnicę Trójmiasta. W wyniku przeprowadzonych ekspertyz technicznych ujawniono na nim szereg usterek wymagających niezwłocznego remontu. Chodzi m.in. o nieszczelność dylatacji, uszkodzenia barier i balustrad, przecieki łaty oraz liczne koleiny.

Celem prac miałby być remont płyty pomostu, wymiana wyposażenia obiektu wraz z nową nawierzchnią z asfaltu lanego.