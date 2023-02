GDDKiA odwołuje się od decyzji środowiskowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 22 w Malborku. Inwestycja "odjeżdża" na dłużej

Burmistrz Malborka na początku lutego wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji na drodze krajowej nr 22. Przygotowanie zajęło 2 lata, 11 miesięcy i 3 dni, podczas których ustalano i konsultowano warunki, jakie będzie musiał spełnić inwestor w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia. To droga o sporym natężeniu ruchu przebiegająca przez środek miasta. Chodzi więc o to, by realizacja inwestycji sprawiła, że trasa będzie jak najmniej uciążliwa dla otoczenia.

Decyzja ocenia ewentualne następstwa dla środowiska planowanego przedsięwzięcia. Bez niej nie ma mowy o jakimkolwiek innym kroku przybliżającym etap realizacji.

Po wnikliwej analizie dokumentu postanowiliśmy wnieść od niej odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku – informuje Piotr Michalski, rzecznik prasowy gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

