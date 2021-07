Gdańszczanie zyskali w sobotę nowy punkt widokowy! Otrzymał imię Totwenek

W ramach projektu „Spojrzenie na Gdańsk” gdańszczanie zyskali w sobotę nowy,18 punkt widokowy. Tym razem miasto będziemy mogli oglądać z Pogańskiej Góry. To charakterystyczne wzniesienie o wysokości 61 m n.p.m. znajdujące się na granicy Górnego Wrzeszcza, Suchanina oraz Aniołków. Zachodnie zbocze Pogańskiej Góry wznosi się nad Królewską Doliną, a u stóp wzniesienia przebiegają ulice Sobieskiego oraz Smoluchowskiego.

- Pogańska Góra to jedno z bardziej tajemniczych miejsc na mapie Gdańska. To tu w 1919 i 1920 odkryto pochodzące z VI wieku groby skrzyniowe. Ich obecność oraz pozostawione na szczycie głazy wskazują, że wzniesienie mogło być ośrodkiem pogańskiego kultu. Niewykluczone również, że Pogańska Góra była miejscem, gdzie znajdowała się dawna osada rycerska Rutki. Dowodem na to może być charakterystyczny kształt wzniesienia, przypominający grodzisko - mówi twórca projektu Witold Paweł Burkiewicz.

Widok otrzymał imię „Totwenek” na cześć Olgi Totwen oraz jej córek Ewy Totwen-Kilarskiej i Ireny Totwen-Nowakowskiej. To założycielki sceny marionetek - Wileńskiego Teatru Łątek, które w 1947 roku przybyły do Gdańska, gdzie kontynuowały działalność teatralną, dając początek funkcjonującemu do dziś teatrowi Miniatura.