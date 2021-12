Gdańskie wąskie wiaty przystankowe zostaną zdemontowane. Kto za to odpowie?

Przystanki wąskie zostały zamontowane w trzech wymiarach (głębokościach): 70cm (bez paneli bocznych), 100cm i 140 cm. Największe pretensje mieszkańcy mają do tych ośmiu najmniejszych wiat. Gdańszczanie mówią, że wyszłoby na to samo, gdyby postawiło się słupek autobusowy. Jak zareagowało na to DRM w Gdańsku?

- Raz jeszcze przedyskutujemy czy w przypadku ograniczonej szerokości chodnika i konieczności zapewnienia dogodnego przejścia należy montować wąską, ale jednak oświetloną wiatę, która będzie również chronić przed wiatrem, czy postawić jedynie słupek autobusowy - oznajmiła Agnieszka Zakrzacka kierownik Biura Komunikacji Społecznej Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.