Gdańskie szkoły dobrze przygotowane na czwartą falę pandemii

- Wzorem roku poprzedniego Minister Edukacji i Nauki we współpracy z Ministrem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym opracował i podał do publicznej wiadomości wszystkich dyrektorów szkół i placówek w dniu 2 sierpnia 2021 roku wytyczne - zbiór zaleceń i rekomendacji na nowy rok szkolny. Na ich podstawie dyrektorzy przygotowali placówki do rozpoczęcia roku szkolnego - mówi Beata Wolak** z Kuratorium Oświaty w Gdańsku**.

Czy gdańskie szkoły przygotowane właściwie zostały do nowego roku szkolnego? Czy wraz z początkiem września zmieniły się procedury w przypadku postępowania w szkole, w której doszło do zakażenia?

Wraca pytanie, czy gdańskie szkoły zostały odpowiednio przygotowane? Kuratorium Oświaty odsyła do Prezydent Miasta Gdańska, Aleksandry Dulkiewicz, która jako organ prowadzący szkoły i placówki gdańskie odpowiada za właściwe przygotowanie przedszoli i szkół do nowego roku dydaktycznego.

Jak wygląda to w praktyce? Nadal część kadry nie została zaszczepiona, dyrektorzy placówek nie posiadają kompetencji, aby zmusić swoich pracowników do szczepień. Materiały ochronne i środki dezynfekujące są stale dostarczane do placówek z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, zaś najważniejsze w tym wszystkim jednak będzie to, jak sami uczniowie i nauczyciele podejdą do zapowiadanej czwartej fali pandemii.

Zasada DDM tj. dystans, dezynfekcja, maseczka w większości przypadków się sprawdza, to jednak nadal należy zachowywać rozwagę w swoich działaniach, szczególnie, gdy dbamy nie tylko o swoje bezpieczeństwo, ale i najmłodszych wśród nas. Zwłaszcza, gdy kwestia podatności na koronawirusa nadal nie jest w pełni przewidywalna.