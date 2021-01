Gdańskie stowarzyszenie sportowe walczy o zdrowe uśmiechy dzieci

Kiedy starsi uczniowie wrócą do szkół? Oto co mówią przedstawiciele ministerstwa edukacji

Rządowe plany dotyczące powrotu do szkół starszych uczniów zmieniają się jak kalejdoskopie. Wiceminister edukacji poinformował o możliwym powrocie w lutym, ale minister edukacji niedługo potem to zdementował. Tymczasem w środowisku nauczycieli pojawiają się głosy, że lepiej byłoby jasno stwierdzić, że w tym roku szkolnym pozostali uczniowie do placówek nie wrócą.