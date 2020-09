Gdańskie obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Aleksandra Dulkiewicz: "Nie ma pojednania bez pamięci"

Miejskie obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej rozpoczęły się przed tablicą umiejscowioną na gmachu Dyrekcji Kolei w Gdańsku, upamiętniającą Harcmistrza Jana Ożdżyńskiego - pierwszej ofiary niemieckiej agresji w Gdańsku.

- Był przede wszystkim harcerzem i instruktorem, którego uwielbiali harcerze i zuchy. To właśnie tutaj harcmistrz Jan Ożdżyński pełnił dyżur w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1939 r. Kiedy Niemcy wtargnęli do gmachu, wszystkich kolejarzy zabrali do niewoli, a jego po prostu rozstrzelali - wspominał Bogdan Radys, członek Gdańskiej Rady Pamięci.

Głos zabrała również prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.