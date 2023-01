Gdańskie lotnisko podsumowuje dobry rok 2022 i zapowiada walkę o rekord pasażerów w 2023 r.

Przez cały 2022 rok gdańskie lotnisko obsłużyło 4 576 705 pasażerów. To ponad 112 proc. - ponad dwukrotnie - więcej niż w roku 2021, a tylko o 14,9 proc. mniej niż w rekordowym roku 2019, kiedy lotnisko odwiedziło prawie 5,4 mln gości. Najwięcej pasażerów było w lipcu 2022 roku, prawie 568 tysięcy i był to rekordowy miesiąc w historii gdańskiego lotniska.

- Za nami bardzo dobry rok. Wyszliśmy z dołka. Odbudowaliśmy ruch lotniczy, który wrócił do poziomu 85% rekordowego roku 2019. To pokazuje, że ani wojna w Ukrainie, ani inflacja nie przestraszyły naszych klientów. Chcieli i nadal chcą latać. I mamy nadzieję, że to się nie zmieni. Jestem przekonany, że przed nami rekordowy 2023 rok i będziemy mieli najwięcej pasażerów w historii naszego lotniska – powiedział Tomasz Kloskowski prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, dodając, że 5,5 mln pasażerów to realny wynik do osiągnięcia.