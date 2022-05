Gdańskie lotnisko - nowe urządzenia do prześwietlania bagażu znajdą wszystko

Producent zaawansowanego technologicznie sprzętu do monitoringu bagażu

Jak działa nowy sprzęt do monitoringu bagażu?

Nowy sprzęt zapewnia dokładniejszą kontrolę i ma lepszą zdolność do automatycznej oceny bagażu, przez co zmniejszona została liczba walizek zakwestionowanych. Mniejszy jest więc odsetek bagaży wysyłanych do oceny przez operatora.

Urządzenia do prześwietlania mają: szybki - wielopoziomowy system wykrywania materiałów wybuchowych nowej generacji dla bagażu rejestrowanego i ładunków lotniczych oraz dwuwidokowy skaner linii rentgenowskiej o podwójnej energii z pełnym obrazowaniem i rekonstrukcją 3D wolumetrycznej tomografii komputerowej. Każda z nowych maszyn zapewnia portom lotniczym przepustowość do 1800 walizek na godzinę, a przewoźnikom lotniczym możliwość kontroli 2500 paczek na godzinę.

Ponadto operator otrzymuje widok prześwietlonego i zakwestionowanego przez maszynę bagażu w 3D. Może go obejrzeć z każdej strony, a to umożliwia szybszą i dokładniejszą weryfikację, co następnie przekłada się na mniejszą liczbę bagaży wysyłanych do kontroli manualnej w obecności pasażera.