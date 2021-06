Gdańskie Autobusy i Tramwaje zapraszają kobiety za stery pojazdów komunikacji miejskiej

- Przez cały rok prowadzimy rekrutację na stanowiska kierowców i motorniczych. Choć z roku na rok aplikujących na te stanowiska pań przybywa, wciąż o pracę tę w większości aplikują panowie. Tymczasem panie pracujące w GAiT doskonale sprawdzają się w roli kierowniczyń i motorniczych, i co ważne, ze swojej pracy są naprawdę zadowolone – mówi prezes GAiT Maciej Lisicki. - Dlatego postanowiliśmy nie czekać biernie aż ten trend się zmieni i więcej kobiet aplikować będzie na stanowiska prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej, i zaprosić panie do współpracy. Adresujemy naszą ofertę do pań, które być może o tym już kiedyś myślały, czy którym przeszło to przez myśl na przykład na widok kobiety za sterami autobusu czy tramwaju, ale także do tych, które dotąd jeszcze tego nie rozważały, a chcą w swoim zawodowym życiu jakieś zmiany i nowych wyzwań. Co istotne, by aplikować na stanowisko kierowczyni, czy motorniczej w Gdańskich Autobusach i Tramwajach, nie trzeba posiadać niezbędnych uprawnień, można je zdobyć na przygotowanych przez nas bezpłatnych kursach – dodaje prezes GAiT.