Gdański żeglarz Piotr Myszka wygrał zawody Pucharu Świata w Holandii. Za miesiąc wylot na igrzyska

Kiedy wygrywa się takie zawody jak Puchar Świata, to wiara we własne siły krzepnie. Piotr Myszka wygrał w Holandii właśnie takie zmagania. Dokładnie za miesiąc leci do Japonii na igrzyska olimpijskie.

Piotr Myszka zwyciężył w regatach Pucharu Świata w Medemblik w windsurfingowej klasie RS:X. Był to ostatni duży test przed zbliżającymi się Igrzyskami Olimpijskimi Tokio 2020. Reprezentant Polski potwierdził olimpijskie aspiracje medalowe. W Holandii świetnie spisała się również Agata Barwińska, która w klasie Laser Radial zajęła trzecie miejsce. Myszka do wyścigu finałowego przystępował z drugiego miejsca w klasyfikacji generalnej, ale prowadzący Włoch Mattia Camboni, aktualny wicemistrz świata i Europy, wyprzedzał go tylko o punkt. Wiadome było, że Polak, aby wygrać regaty, musi przypłynąć w podwójnie punktowanym wyścigu medalowym przed swoim rywalem. Tak też się stało, zawodnik AZS AWFIS Gdańsk nie oglądał się na rywala, nie kalkulował i zajął w wyścigu medalowym drugie miejsce, Włoch był dopiero szósty i w efekcie to Piotr Myszka cieszył się ze zwycięstwa.

- Ta wygrana bardzo mnie cieszy, to mnie mocno podbudowało. Wykonałem kolejną bazę pod przygotowania do igrzysk. Byłem ciekaw jak będzie w regatach w Holandii. Wyszło super - mówi „Dziennikowi Bałtyckiemu” Piotr Myszka, żeglarze AZS AWFiS Gdańsk. - Utwierdziłem się w przekonaniu, że idziemy w dobrym kierunku. Tak, liczyłem na podium, ale udało się wygrać te zawody, więc jestem megazadowolony. Ja cieszę się tym bardziej, że warunki nie były łatwe. Powiedziałbym nawet, że bardzo ciężkie dla tej klasy, bo był słabiutki wiatr i było dość gorąco. Warunki jednak przypominały te, których możemy się spodziewać w Japonii. W Holandii taka pogoda to raczej rzadkość, że jest ciepło i słonecznie, ale dla Piotra Myszki był to świetny sprawdzian przed igrzyskami. - Moc i siła pozostała do końca, do ostatniego wyścigu, co było dla mnie cenne, bo pokazało, że to, co wcześniej udało się zrobić, było potrzebne - dodaje Myszka. Tak właśnie miało być. Ta energia, która została na koniec była decydująca.

17 czerwca Piotr Myszka wraz z innymi polskimi żeglarzami leci do Hiszpanii, w okolice Alicante na zgrupowanie. Tam czeka na nas miejsce, które warunkami bardzo przypomina akwen olimpijski w Japonii - dodaje Myszka. Jest fala, są zmienne warunki, ale będzie też dużo zawodników z innych krajów, co jest bardzo ważne w kontekście olimpijskiej rywalizacji. - Dobrze jest mieć wokół siebie dobrych zawodników, z którymi można posparować, ustawić sprzęt. Tam polscy żeglarze spędzą dwa tygodnie. Wyjazd do Japonii na igrzyska olimpijskie zaplanowano 8 lipca. W regatach Pucharu Świata w Medemblik w klasie RS:X kobiet na starcie zabrakło reprezentantek Polski. Polki wystartowały za to w klasie Laser Radial. Najlepiej z nich spisała się ubiegłoroczna brązowa medalistka mistrzostw Europy, Agata Barwińska. Zawodniczka MOS Iława do wyścigu medalowego przystępowała z trzeciego miejsca, ale musiała odeprzeć atak czterokrotnej mistrzyni świata i aktualnej mistrzyni olimpijskiej Marit Bouwmeester. To się udało, co prawda Holenderka przypłynęła na metę przed Agatą Barwińską, ale przewaga Polki okazała się bezpieczna. Regaty wygrała Marie Barrue (Francja). Słabiej zaprezentowały się pozostałe Polki. Magdalena Kwaśna (Chojnicki Klub Żeglarski), która będzie reprezentować Polskę na igrzyskach w Tokio zajęła 39 miejsce, a 44 była Wiktoria Gołębiowska (MOS Iława).

