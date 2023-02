Gdański Zarząd Dróg i Zieleni rozpoczął prace porządkowe. Co się zmieni? Jak zadba o drzewa? Sprawdź szczegóły

W ostatnich dniach w województwie pomorskim nastąpiło ocieplenie. Koniec mrozów i fakt, że termometry wskazują temperaturę znacznie powyżej zera, sprzyja pracom porządkowym. Można je wykonać na własnym podwórku lub na nieco szerszym obszarze.

Z tej drugiej opcji skorzystał Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, którego pracownicy rozpoczęli prace porządkowe i pielęgnacyjne. Są one związane z usuwaniem jemioły w pasach drogowych, parkach i na cmentarzach komunalnych. Wybór daty nie jest przypadkowy.

Nie jest to okres lęgowy ptaków, dzięki czemu nie ma obaw, by prowadzenie prac mogło im zaszkodzić. Nie bez znaczenia jest również fakt, że drzewa są pozbawione liści. Umożliwia to łatwiejszy dostęp do poszczególnych gałęzi drzewa, na których „zadomowiła się” jemioła. Dlatego usuwanie jemioły potrwa do końca lutego i wznowione zostanie w drugiej połowie października - poinformował Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.