Gdański Uniwersytet Medyczny na dachach budynków zamontuje instalacje fotowoltaiczne. Roczna emisja dwutlenku węgla zmniejszy się o 270 ton

Gdański Uniwersytet Medyczny mniej płacić będzie za prąd. Zmniejszy się emisja szkodliwych substancji do atmosfery.

- To czwarta uczelnia, która wzięła udział w naszym naborze Brodziec – adaptacja do zmian klimatu. Wcześniej dofinansowanie otrzymały Akademia Sztuk Pięknych, Politechnika Gdańska oraz Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu. Te inwestycje bardzo nas cieszą. Zmniejsza się emisja dwutlenku węgla i pyłów do atmosfery. Przynoszą realne korzyści w finansach pomorskich uczelni. Szkoły wyższe zawsze wytyczały nowe kierunki działań, były prekursorem różnych inicjatyw. To bardzo dobra informacja, że pozytywnie odpowiedziały na nasz pomysł – tłumaczy Szymon Gajda – prezes WFOŚiGW w Gdańsku.