Gdański Jarmark Bożonarodzeniowy jednym z najpiękniejszych w Europie. Są wyniki konkursu

Jarmark Świąteczny w Gdańsku na podium konkursu

W okresie świątecznym w Gdańsku na Targu Węglowym tradycyjnie odbywa się Jarmark Bożonarodzeniowy. W tym roku znajduje się tam ponad 150 stanowisk. Niepowtarzalny klimat co roku przyciąga tłumy chętnych chcących poczuć atmosferę świąt. Niedawno gdański jarmark został nominowany do konkursu European Best Christmas Market 2022. Właśnie opublikowano rozstrzygnięcie, w którym Gdańsk plasuje się na 2 miejscu.