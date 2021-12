Gdański Grudzień ‘70. Stoczniowy bunt utopiony we krwi Krzysztof Maria Załuski

Grudzień ‘70 w Gdyni. Robotnicy niosą na drzwiach zabitego Zbigniewa Godlewskiego Edmund Pepliński/Repro Archiwum KFP

Są rzeczy, które wypalają w pamięci krwawe piętna. Które pozostawiają na jej tkance nigdy niezabliźniające się obrazy. To one kształtują kręgosłup. One też nie pozwalają na kompromis ze złem… W grudniu 1970 roku miałem niespełna osiem lat. To niewiele. A jednak tamte dni zapadły mi we wspomnienia jak żadne inne.