Gdańska Morena 50 lat temu i współcześnie! Tak dzielnica zmieniała się w ostatnich latach

Piecki-Migowo, czyli popularna wśród gdańszczan Morena, to dziś niespełna małe miasteczko! Jest tam wszystko, czego potrzeba do życia. Przedszkola, szkoły, apteki, galerie hanlowe, a przede wszystkim bardzo dużo mieszkań. I ciągle powstaję kolejne! Pierwszy blok powstał tam ponad 45 lat temu. Jak żyje się dziś mieszkańcom tej dzielnicy? I jak zmieniała się na przestrzeni ostatnich 50 lat? Zajrzyjcie do naszej galerii!