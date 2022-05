Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów dołączyła do European University of the Seas – SEA-EU

European University of the Seas – SEA-EU (Europejski Uniwersytet Nadmorski) to konsorcjum ulokowanych w nadmorskich miastach uczelni: Uniwersytetu w Kadyksie (Hiszpania), Uniwersytetu Zachodniej Bretanii (Francja), Uniwersytetu Chrisiana-Albrechta w Kilonii (Niemcy), Uniwersytetu w Splicie (Chorwacja), Uniwersytetu Maltańskiego w Valletcie (Malta) i Uniwersytetu Gdańskiego.

Celem projektu jest stworzenie międzynarodowego i interdyscyplinarnego Uniwersytetu Europejskiego, który będzie wzmacniał współpracę naukową, a także wspierał innowacje i transfer wiedzy. Projekt ma też służyć zwiększeniu konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego oraz zapewnieniu większej mobilności studentów i pracowników naukowych. Szczególne miejsce w działalności SEA-EU zajmuje sektor morski, który ma strategiczne znaczenie dla gospodarek regionów, z których wywodzą się skupione w konsorcjum uczelnie.

SEA-EU to nie tylko międzynarodowy sojusz europejskich uczelni. To także współpraca ze środowiskiem biznesu, agencjami badawczymi, organami władz, fundacjami oraz instytucjami edukacyjnymi.