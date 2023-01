Gdańska firma Expert specjalizująca się w transporcie mebli i AGD RTV dołącza do Grupy Rohlig Suus Logistics

Zarówno Rohlig Suus Logistics, jak i Expert liczą na efekt synergii – specjalistyczne kompetencje Experta mają pomóc umocnić wiodącą pozycję firmy w obszarze e-commerce.

Gdańska spółka Expert działa na rynku od 13 lat i ma 20 oddziałów w całej Polsce. Wyspecjalizowane ekipy nie tylko dostarczają towar ze sklepów stacjonarnych i internetowych do odbiorców końcowych, ale też świadczą kompleksowe usługi instalacyjne – od montażu mebli po instalacje gazowo-elektryczne czy montaż sprzętu RTV i AGD zgodnie z wytycznymi klientów.

– Rohlig Suus Logistics ma globalne kompetencje w zarządzaniu łańcuchami dostaw, z kolei Expert to wysoka jakość obsługi dostaw ostatniej mili oraz doświadczenie w usługach dodanych. Wierzymy, że kompleksowa oferta B2B i B2C, która powstanie z tego połączenia, pozwoli stworzyć nową jakość na rynku. Wiele firm kurierskich dostarczających niewielkie paczki przyzwyczaiło klientów do określonego poziomu obsługi. Zachowanie tego poziomu przy bardziej skomplikowanych dostawach paletowych jest trudniejsze i wymaga bardzo określonych kompetencji – zwłaszcza, gdy klienci oczekują też podłączenia sprzętu czy montażu mebli. Nasze dostawy będą budować pozytywne doświadczenie klienta i satysfakcję z zakupu i użytkowania nowych mebli czy sprzętu. Nasi nowi Experci wiedzą jak o to dbać, bo to ich jedyny profil działalności i na nim będą się w pełni koncentrować – mówi Adam Galek, członek zarządu Rohlig Suus Logistics