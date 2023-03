Gdańska firma DAC.digital wśród 1000 najszybciej rozwijających się firm w Europie według Financial Times OPRAC.: MT

Gdańska firma IT - DAC.digital znalazła się w rankingu Financial Times wśród 1000 najszybciej rozwijających się firm w Europie. Jej flagowy produkt DAC.digital to MuuMap, czyli system informatyczny dedykowany branży mleczarskiej do wspomagania i monitorowania procesu odbioru surowego mleka.