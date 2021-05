Gdańsk zostanie przystrojony flagami na Święto Miasta. Flagi czekały też na mieszkańców

ROZMOWA Marcin Samsel, ekspert ds. zarządzania kryzysowego: Jeśli ktoś zakłada, że mecz będzie jedynie świętem, to łatwo jest takie święto mu zepsuć

To, że może dojść do polowania kibiców pewnych drużyn na innych w okresie poprzedzającym mecz, to jest jak dwa razy dwa chuligańskiego świata. Taki incydent, ja ten we wtorek w centrum Gdańska, nie powinien być trudny do przewidzenia i powstrzymania. Jednak do niego doszło – mówi Marcin Samsel, ekspert ds. zarządzania kryzysowego, zajmujący się m.in. bezpieczeństwem na stadionach z ramienia UEFA.