Gdańsk: Zobacz wyjątkową galerię z Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. Wiosna to dobra okazja do podziwiania zwierząt w zoo w Gdańsku [ZDJĘCIA]

Zanim w latach 50. ubiegłego wieku w Gdańsku powstało zoo, wcześniej, bo od 1927 roku do wybuchu II wojny światowej w Oliwie zlokalizowany był zwierzyniec, którego mieszkańcami były m.in. jelenie, niedźwiedź brunatny, bizon, żyrafy, małpy czy wilki. Twórcą zwierzyńca był Otto Kamin, właściciel pensjonatu w Dolinie Radości.

Miejsce zlokalizowane przy ul. Bytowskiej cieszyło się dużą popularnością, to jednak w czasie wojny zwierzęta zniknęły z Oliwy, a ich los nie jest znany. Według różnych informacji zwierzęta miały zostać przewiezione do jednego z ogrodów zoologicznych w Niemczech, do Poznania lub też miały nie przeżyć trwającej wojny.

Obecnie gdańskie zoo znajduje się w Dolinie Leśnego Młyna, gdzie do 1945 roku funkcjonowało sanatorium dla osób cierpiących na schorzenia górnych dróg oddechowych i choroby reumatyczne.

W Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym znajduje się niemal 160 gatunków zwierząt, a łączna liczba zwierząt liczy niemal 800 osobników.