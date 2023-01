Gdańsk. Znów palił się pustostan w miejskiej kamienicy. To kolejny taki pożar - przypadek czy celowe działanie?

Kilka razy w ubiegłym roku paliła się miejska kamienica przy ulicy Owsianej 3 w Gdańsku. Z kolei 3 stycznia 2023 r. strażacy gasili pożar podobnego budynku przy ul. Jaglanej. Oba budynki mają status pustostanów. Ze względu na zły stan, nikt w nich nie mieszka. Zostały w nich zamurowane drzwi i okna, ale to zabezpieczenie, jak się okazuje, na niewiele się zdało, bo doszło do pożarów.

W ub. roku wiceprezydent Piotr Grzelak poinformował, że miasto zamierza sprzedać nieruchomość przy ul. Owsianej, bo remont wymaga ogromnych nakładów finansowych. O to, jakie plany wobec budynków dziś ma miasto i co zamierza zrobić, by nie dochodziło do kolejnych pożarów, zapytaliśmy miasto.



