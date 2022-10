Gdańsk: Zdewastowano pomnik Jana Heweliusza na Starym Mieście. 25.10.2022. Policja zajmie się sprawą

Pomnik Jana Heweliusza zdewastowany. Kto odpowiada za ten akt wandalizmu?

Na zdjęciach zrobionych przez naszego reportera widać, że nieznany sprawca, bądź większa grupa wandali, "zainteresowała się" sekstantem, który jest jednym z najbardziej charakterystycznych elementów pomnika słynnego gdańszczanina. Został on urwany i leży na ziemi, koło postumentu.

Po przekazanym przez nas sygnale sprawą zająć mają się stróże prawa. Jak powiedziała "Dziennikowi Bałtyckiemu", podinsp. Magdalena Ciska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, do dziś do wieczora nikt z mieszkańców Grodu nad Motławą nie zgłosił funkcjonariuszom faktu dewastacji. Na miejsce wysłano już jednak patrol. Kiedy znanych będzie więcej szczegółów, do tematu wrócimy.

