Gdańsk: Zabytkowe kamienice na sprzedaż. Prokuratura umarza postępowanie w sprawie zgłoszenia Gdańskich Nieruchomości

Gdańsk. Kompleks budynków przy ul. Owsianej i ul. Wspornikowej przeznaczony został do sprzedaży. Obecnie okna oraz drzwi w budynkach, do których na początku 2022 roku dochodziło do serii pożarów, są zamurowane i zasłonięte dyktą.

Przemyslaw Swiderski