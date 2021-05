Gdańsk z wytęsknieniem czekał na Runmageddon! Biegacze rywalizowali na trasie z przeszkodami w zmiennych warunkach pogodowych ZDJĘCIA

Biegi z przeszkodami w Gdańsku Brzeźnie 2021

Uczestnicy Runmageddonu Gdańsk, którzy wybrali formułę rekrut (dystans 6 km najeżony ponad 30 przeszkodami) musieli w sobotę, 15 maja w Brzeźnie rywalizować na mokrej od deszczu trasie. Siąpiący deszcz nie był niczym wyjątkowym dla runmageddończyków, ale z pewnością nie utrudniał pokonywania wymyślnych przeszkód, które pojawiły się w zalesionej części Brzeźna.

Miasteczko zawodów zlokalizowane zostało przy alei gen. Józefa Hallera 240. Od rana w dniu zawodów przewinęły się przez nie tysiące uczestników i kibiców, którzy chcieli się spróbować w wymagających zawodach. Ubłoceni, zmęczeni, ale szczęśliwi wracali później z trasy, gdzie mogli sprawdzić formę po zimowej przerwie.

Runmageddon Gdańsk 2021 zdjęcia z Brzeźna

- Na pewno pogoda skłoniła do uczestnictwa. Trafiliśmy z rozporządzeniem rządowym, że od soboty można na świeżym powietrzu przebywać bez maseczki na ustach. Od razu widać uśmiechy przed startem i po starcie. Dodatkowo, końcówka rekruta i formuła family już odbywały się w słoneczku, co z pewnością dodawał energii zawodnikom. Szacujemy, że w Gdańsku wystartuje powyżej trzech tysięcy osób. Dokładna liczba będzie znana na koniec dnia, ponieważ ostatnie serie to nocny rekrut. Muszę podkreślić, że pod względem frekwencji to najlepsza edycja w tym roku. Rok 2021 rozpoczęliśmy zimową edycją w Warszawie, a później były jeszcze zawody w Krakowie i Poznaniu. Gdańsk jest więc czwartym miejscem. Pierwszy raz w tym roku była możliwość dopisywania się na miejscu. Wcześniej musieliśmy mieć wcześniej gotową listę osób, która podlegała jeszcze weryfikacji. Dzisiaj w końcu mogliśmy przeprowadzić te zawody tak, jak w latach przedpandemicznych - powiedział nam Maciej Baranowski, dyrektor zawodów.