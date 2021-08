Gdańsk: Wypadek na torach przed przystankiem Stocznia SKM. Kobieta wtargnęła pod pociąg Natalia Grzybowska

Przemyslaw Swiderski

Do wypadku na torach SKM doszło przed 5 nad ranem. Jak informują służby ratunkowe kobieta, która się na nich znalazła przeżyła i została przewieziona do szpitala. Zdarzenie to rozregulowało jednak kursowanie szybkiej kolei miejskiej.