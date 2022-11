Gdańsk: Woda w kanale Motławy zanieczyszczona? Wicewojewoda Aleksander Jankowski: Zagrożenia środowiskowego na ten moment nie ma | ZDJĘCIA

Wicewojewoda Aleksander Jankowski poinformował "Dziennik Bałtycki", że część badań została już wykonana. Na ten moment nie ma zagrożenia środowiskowego.

- Obecnie przeprowadzone badania były badaniami standardowymi. Mamy pH na normalnym poziomie, czyli 7,8 promila - powiedział Aleksander Jankowski. - Za to zwiększone jest zasolenie, co może sugerować pewne zanieczyszczenie, ale badania na ropopochodne są wykonywane w ciągu kilku dób po pobraniu próbek. Ten proces jest trochę dłuższy. Dopiero po kilku dniach będziemy znali szczegóły. Na obecną chwilę nie jest to wydarzenie wyjątkowe, ponieważ w Motławie dochodzi do tego typu zanieczyszczeń. Szczególnie w rejonie Mariny. Zagrożenia środowiskowego na ten moment nie ma.