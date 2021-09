Gdańsk: Wnuk Lecha Wałęsy posiedzi jeszcze w więzieniu. Sąd nie zgodził się na przedterminowe zwolnienie Dominika W.

„[...] na obecnym etapie odbywania kary pozbawienia wolności, po stronie Dominika W. nie zachodzi jeszcze jednoznacznie pozytywna prognoza kryminologiczno-społeczna uzasadniająca pełne przekonanie o zakończeniu procesu jego resocjalizacji. Nadto Sąd zaznaczył, iż dokonując prognozy kryminologiczno-społecznej miał również na uwadze właściwości i warunki osobiste skazanego, a także okoliczności popełnionych przez Dominika W. przestępstw. [...] Dodatkowo skazany wykazał się skłonnością do lekceważenia obowiązującego porządku prawnego i wydawanych wobec niego orzeczeń sądowych, jak również tendencją do popełnienia przestępstw bez głębszej refleksji nad ich skutkami i pod wpływem emocji.”

Chodzi o incydent z lutego 2018 roku i awanturę z sierpnia 2016. W pierwszej sprawie 20-letni wtedy wnuk Lecha Wałęsy z 2 promilami alkoholu we krwi urządził sobie nad ranem na gdańskiej Oruni rajd od krawężnika do krawężnika samochodem, uszkadzając zaparkowane pojazdy. Wezwani policjanci zastali go siedzącego na ławce, porzucony samochód stał w poprzek jezdni. Mężczyzna był agresywny w stosunku do zatrzymujących go policjantów - również po założeniu kajdanek - i wyzywał funkcjonariuszy używając wulgaryzmów oraz odgrażał się, że „dziadek załatwi” mu adwokatów, którzy sprawią, że wylecą ze służby. Prawomocnym orzeczeniem z 3 lutego 2020 roku Dominik W. został za tę sprawę skazany na 2 lata i 8 miesięcy więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów przez 6 lat.