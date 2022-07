Gdańsk. Weekendowe "przygody" policjantów z pijanymi kierowcami. Jeden jadąc samochodem pił piwo, inny próbował uciec z miejsca wypadku

Gdańsk. Akcja drogówki. 14 pijanych kierowców zatrzymanych podczas jednego weekendu

Do pierwszej interwencji doszło w piątek o godzinie 7:25 na ul. Trakt św. Wojciecha. Policjanci zatrzymali do kontroli 32-letniego obywatela Ukrainy, który jechał osobową toyotą. Podczas rozmowy funkcjonariusze wyczuli od niego zapach alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna był pod wpływem ponad 0,5 promila. Ponadto, po sprawdzeniu danych mieszkańca Gdańska w systemach policyjnych okazało się, że ma aktywny zakaz prowadzenia pojazdów, obowiązujący go do czerwca 2023 r. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony na pobliski komisariat.