Gdańsk. W szpitalu świętego Wojciecha urodziły się trojaczki. Mają szansę na wyjątkowy PESEL 22222222222

Jeśli we wtorek, 22.02.2022 roku w Polsce przyjdzie na świat ponad tysiąc dziewczynek, jedna z nich otrzyma numer PESEL złożony z samych dwójek. Chociaż szanse są - zdaniem ekspertów - jednak znikome.

- Musiałaby to być dziewczynka, a urodzeń dziewczynek musiałoby być powyżej tysiąca. 999 urodzeń nie da szans na PESEL złożony z samych dwójek. [...] Dziennie w Polsce rodzi się średnio ok. tysiąca dzieci. Średnio ponad pół tysiąca spośród nich to dziewczynki — tłumaczył Przemysław Chiluta w RMF FM.