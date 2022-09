Gdańsk. W piwnicy Domu Przyrodników odkryto tajemniczy sejf. Rozmawiamy z Ewą Trawicką, dyrektor Muzeum Archeologicznego

Trwa remont siedziby głównej (Domu Przyrodników) na ulicy Mariackiej. Muzeum przeniosło się do spichlerza Błękitny Baranek. Na jak długo?

Teoretycznie prace budowlane powinny się skończyć w połowie przyszłego roku, ale już widzimy, że termin ten zostanie przedłużony. Dom Przyrodników i przyległe kamienice odbudowywane po zniszczeniach wojennych wznoszono z kiepskich materiałów. Podczas prac rozbiórkowych fachowcy odkryli kilka niemiłych niespodzianek, takich jak trujące lepiki pod parkietami. Trzeba też było rozebrać część stropów, bo były one zbyt słabe. Okazało się też, że są duże różnice poziomów na podłogach. Ponieważ budynek chcemy przystosować do potrzeb osób niepełnosprawnych, kwestia wypoziomowania jest bardzo ważna, ale wiąże się to z dodatkowymi robotami. Są miejsca, gdzie trzeba tę podłogę zerwać i takie, gdzie trzeba ją mocniej nadlać. Budowlańcy się uwijają, ale mają pełne ręce roboty.