Gdańsk. W Muzeum II Wojny Światowej otwarto wystawę poświęconą 100-leciu Gedanii Gdańsk. "Sport dał Gedanistom siłę"

- Gedaniści w Gdańsku, przed 1939 roku służyli Polsce, a po 1939 roku za Polskę umierali - mówił na otwarciu wystawy dyrektor ds. naukowych Muzeum II Wojny Światowej, dr Marek Szymaniak. - Autorom wystawy udało się połączyć wątki sportowe, martyrologiczne oraz symboliczne. Jest to wystawa wyjątkowa, ponieważ jest to, jak dotąd największa ekspozycja poświęcona klubowi sportowemu Gedania, który był nie tylko organizacją, klubem promującym tężyznę fizyczną, ale także, co niezwykle istotne, miejscem, gdzie w sposób szczególny promowano polskość w niesprzyjającej rzeczywistości Wolnego Miasta Gdańska.