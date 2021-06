Gdańsk. W mieście zamieszkały kolejne pszczoły miododajne. Znajdziemy je w Parku Reagana i na kampusie Uniwersytetu Gdańskiego

- Uniwersytet Gdański dołączył do zataczającej coraz szersze kręgi akcji wspierania pszczół w miastach. To nasz wkład w ratowanie populacji tych pożytecznych owadów. Specjalnie dla naszych nowych małych latających mieszkańców przygotowaliśmy piękne drewniane ule w kolorach uniwersyteckich. Zapraszając do nas pszczoły chcemy podnosić świadomość ich znaczenia w codziennym życiu – mówi Monika Zdroik, kierownik Zespołu Promocji UG, inicjatorka akcji. - Sam miód, który uzyskamy z naszej hodowli pszczół planujemy wykorzystać do celów promocyjnych – dodaje.