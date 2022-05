Gdańsk: utrudnienia w Tunelu pod Martwą Wisłą. Ruch zostanie zawężony do jednego pasa, 05.05.2022 r.

Utrudnienia w Tunelu pod Martwą Wisłą - 05.05.2022 r.

Prace serwisowe w Tunelu pod Martwą Wisłą rozpoczną się 5 maja (czwartek) o godz. 22:00 i potrwają do 6 maja (piątek) do godz. 6:00. W tym czasie ruch w rurach T1 oraz T2 będzie zawężony do jednego pasa.