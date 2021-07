Gdańsk uczcił słynnego fotografa. Skwer otrzymał imię Macieja Kosycarza

Zaproponowano, by był to skwer zlokalizowany pomiędzy ulicami U Furty, Podwale Staromiejskie i Targ Rybny. Ponadto komisja zawnioskowała o zniesienie obowiązku 5-letniego oczekiwania od dnia śmierci patrona.

- Po co robimy takie rzeczy w Gdańsku? - zapytała retorycznie Aleksandra Dulkiewicz. - Przecież ten skwer przez tyle lat nie miał żadnej nazwy. Robimy to po to, aby kultywować pamięć, a taki obywatel jak Maciej Kosycarz oddał serce temu miastu. Mam nadzieję, że będziemy go pamiętać nie tylko przez wzgląd na jego zdjęcia, ale także jego działalność popularyzatorską, która obfitowała w pierwszy, najstarszy konkurs Gdańsk Press Photo, albumy, strony internetowe, po to, abyśmy mogli być świadkami zmian w naszym mieście.