Gdańsk. Tutaj sprawdzisz wymiary swojej działki i potencjał solarny budynku. Miasto ma nową ortofotomapę

Ortofotomapa Gdańska nie jest wcale nową inicjatywą. Została uruchomiona w 2018 roku dla Biura Rozwoju Gdańska jako aplikacja, a teraz co roku powstaje wielofunkcyjne narzędzie, w którym możemy znaleźć archiwalne i aktualne ortofotomapy, fotoplany ukośne oraz model Gdańska 3D. Możemy także przyjrzeć się panoramom gdańskich ulic w 360° oraz sprawdzić mapę potencjału solarnego naszych dachów.

- Mówimy o ortofotomapie Gdańska, którą mieszkańcy mają szansę już śledzić od wielu lat i na tej podstawie śledzić też zmiany, które następują w Gdańsku. Ale dziś to także takie komponenty jak zdjęcia ukośne, jak scanning laserowy i model trójwymiarowy miasta. Dlaczego to są kluczowe elementy tego systemu? Dlatego, że one pozwalają w wielu dziedzinach zbudować kompetentne dane, które pozwalają zaplanować i też reagować na bieżące wyzwania związane z miastem. Przede wszystkim jest to realizowane przez Biuro Rozwoju Gdańska. Jednak to nie jedyna jednostka miasta, która korzysta z tego typu narzędzia. To również Wydział Środowiska, jeśli chodzi o ocenę wartości przyrodniczej terenu, jeśli chodzi o pomiar wysokości drzew o identyfikowanie nielegalnych wysypisk. A także coś, co jest dzisiaj opisane przepisami prawa - strategiczna mapa hałasu – mówił podczas konferencji prasowej Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji.