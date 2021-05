Gdańsk: tradycyjnie uczczono 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja przy pomniku króla Jana III Sobieskiego [zdjęcia]

Choć król Jan III Sobieski zmarł niemal 100 lat przed uchwaleniem Konstytucji 3 Maja, to jego pomnik - który trafił do Gdańska z Lwowa w latach 60. - jest miejscem obchodów tej oraz innych rocznic patriotycznych. To tutaj kierowali się stoczniowcy w Grudniu 70 i w jego okolicy padły pierwsze strzały. Później, już w latach 80, Ruch Młodej Polski organizował tam demonstracje patriotyczne. Właśnie 3 maja 1981 roku Ruch Młodej Polski zgromadził przy pomniku króla Sobieskiego ok. 20 tys. osób. Później, już w wolnej Polsce, pomnik stał się miejscem innych spotkań i uroczystości. Od 2003 roku przez wiele lat był ostatnim przystankiem gdańskiej Parady Niepodległości, na którym gdańszczanie idący w paradzie, odśpiewywali polski hymn.